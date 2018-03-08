Українка стала фрілансером року за версією Payoneer
Компанія Payoneer другий рік поспіль визначила найкращий підприємців року (Entrepreneur of the Year) у п’яти номінаціях. В цьому переліку виявилася і українка Катя Миронюк.
В Payoneer її визнали "Фрілансером року", йдеться на сайті компанії.
В короткому описі про себе дівчина розповіла, що свій перший персональний вебсайт створила у 12 років. Згодом на платформі Upwork розпочала як фрілансер займатися просуванням сайтів. І менше чим за рік вона заснувала власне SEO-агентство SearchEva, яке працює з компаніями SaaS по всьому світу
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Варто зазначити, що Payoneer вибирав переможців з понад двох тисяч учасників.
Джерело: 24 Канал
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