Українка виграла в американській лотереї захмарну суму

Емігрантка з України 46-річна Оксана Захарова, яка живе у штаті Нью-Джерсі, виграла в лотерею 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ТСН.

Лотерейний білет жінка хотіла придбати за долар у Мангеттені під час шопінгу. Та продавець недочув її і вручив 10-доларовий білет.

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В умовах до цього білету мовилося, що переможець отримає до 5 тисяч доларів щотижня протягом решти свого життя.

Продавець простягнув мені "помилковий" білет. Я тоді почувалася недобре. Вирішила просто купити його. Протягом наступних кількох тижнів я використовувала лотерейний білет як закладку. А потім таки зішкрябала його,

– розповіла переможниця.

Вона додала, що кінцево повірила у те що трапилося лише в офісі оператора лотереї.

Виграш будуть виплачувати частинами. Протягом наступних 19 років – щороку по 260 тисяч доларів, ще буде одна додаткова виплата на 60 тисяч доларів, а вже через два десятиліття щорічна виплата становитиме 172 тисяч доларів – аж до кінця її життя.