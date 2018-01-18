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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Українка виграла в американській лотереї захмарну суму

02:32, сьогодні 1377 Читать новость на русском
Оксана Захарова
Оксана Захарова / USA Today

Емігрантка з України 46-річна Оксана Захарова, яка живе у штаті Нью-Джерсі, виграла в лотерею 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ТСН.

Лотерейний білет жінка хотіла придбати за долар у Мангеттені під час шопінгу. Та продавець недочув її і вручив 10-доларовий білет.

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В умовах до цього білету мовилося, що переможець отримає до 5 тисяч доларів щотижня протягом решти свого життя.

Продавець простягнув мені "помилковий" білет. Я тоді почувалася недобре. Вирішила просто купити його. Протягом наступних кількох тижнів я використовувала лотерейний білет як закладку. А потім таки зішкрябала його,
– розповіла переможниця.

Вона додала, що кінцево повірила у те що трапилося лише в офісі оператора лотереї.

Виграш будуть виплачувати частинами. Протягом наступних 19 років – щороку по 260 тисяч доларів, ще буде одна додаткова виплата на 60 тисяч доларів, а вже через два десятиліття щорічна виплата становитиме 172 тисяч доларів – аж до кінця її життя.

Теги: Новини України гроші США
Джерело: 24 Канал
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