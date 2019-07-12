Українка, яка увійшла до монаршої родини Таїланду

Таїланд належить до десятка країн, які наші громадяни найчастіше обирають для відпусток. Сюди їдуть за теплим океаном, білосніжними пляжами та екзотичною архітектурою. Проте не всі здогадуються, що у столиці – Бангкоку – без жодних зусиль знайдете й український слід.

У одній з найпопулярніших вілл жив принц Чакрабонґсе та його українська дружина Катерина Десницька – за майже 8 тисяч кілометрів від рідного Луцька.

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Дівчина народилась у сім'ї волинського судді, навчалась у Києві, а у 18 років, закінчивши курси медсестер, поїхала до далекої Маньчжурії. Катерина доглядала поранених солдатів на російсько-японській війні та, попри юний вік, повернулася з медаллю за мужність.



Батьки Катерини

З принцом Сіаму Чакрабонґсем, а саме так називалась країна до 1946 року, Катерина познайомилась на балу в Петербурзі. Нащадок престолу сповідував буддизм, але настільки закохався, що погодився одружились у православній церкві Стамбула.



Катерина та принц Чакрабонґсе

Це в вперше в історії країни представник монаршої верхівки поєднав життя з іноземкою, тож реакція сіамської родини виявилася цілком прогнозованою. Шлюб не визнали навіть, коли Катерина народила первістка — Чулу.

Становище українки змінилося, лише коли на престол зійшов старший брат Чакрабонґсе. Він видав указ про визнання шлюбу і надав Катерині титул принцеси На Пхітсанулок .



Українка з сином Чулою

Здавалось би, усі випробування позаду і тепер настало спокійне життя, але після 12 років шлюбу Чакрабонґсе закохався у 15-річну принцесу Чаваліт. Українка домоглася розлучення і переїхала в Шанхай. Забрати сина не дозволили – на той час Чула був спадкоємцем престолу. Від монаршої родини Катерині щороку надсилали 1200 фунтів.

У Китаї Десницька познайомилася з американцем, у 1930-х роках вони переїжджають до Портленда, штат Орегон. Утім, і цей шлюб буде нетривалим. Напередодні Другої світової війни Десницька переселилася до Франції, де мешкала її родичка. Померла українка у 1960 році від серцевого нападу.



Катерина в українському костюмі

Син Чула практично повторив долю батька. Ще підлітком його відправили в лондонську гімназію, а опісля продовжив навчання в Кембриджському університеті. Обраницею принца теж стала іноземка — англійка Елізабет Хантер.



Принц Чула зі своєю американською дружиною

Чула став автором 13 книг, а от його донька Нарісса Чакрабонсе, нещодавно видала роман "Катя і принц Сіаму", де змалювала історію кохання своїх дідуся й бабусі.



Онука Катерина Десницької Нарісса

Її син, тобто правнук Катерини — Х’юго Чакрабон Леві — зараз один із найпопулярніших таїландських рокерів.

Кліп Х’юго Чакрабон Леві, якого називають "королівським рокером":



У віллі, де колись мешкала сіамсько-українська родина, тепер зупиняються зірки та заможні туристи.

Вілла, у якій жила українка