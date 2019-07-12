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      Українка, яка увійшла до монаршої родини Таїланду

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      Таїланд належить до десятка країн, які наші громадяни найчастіше обирають для відпусток. Сюди їдуть за теплим океаном, білосніжними пляжами та екзотичною архітектурою. Проте не всі здогадуються, що у столиці – Бангкоку – без жодних зусиль знайдете й український слід.

       У одній з найпопулярніших вілл жив принц Чакрабонґсе та його українська дружина Катерина Десницька – за майже 8 тисяч кілометрів від рідного Луцька.

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      Дівчина народилась у сім'ї волинського судді, навчалась у Києві, а у 18 років, закінчивши курси медсестер, поїхала до далекої Маньчжурії. Катерина доглядала поранених солдатів на російсько-японській війні та, попри юний вік, повернулася з медаллю за мужність.

      катерина десницька таїланд
      Батьки Катерини

      З принцом Сіаму Чакрабонґсем, а саме так називалась країна до 1946 року, Катерина познайомилась на балу в Петербурзі. Нащадок престолу сповідував буддизм, але настільки закохався, що погодився одружились у православній церкві Стамбула.

      катерина десницька таїланд
      Катерина та принц Чакрабонґсе

      Це в вперше в історії країни представник монаршої верхівки поєднав життя з іноземкою, тож реакція сіамської родини виявилася цілком прогнозованою. Шлюб не визнали навіть, коли Катерина народила первістка — Чулу.

      Становище українки змінилося, лише коли на престол зійшов старший брат Чакрабонґсе. Він видав указ про визнання шлюбу і надав Катерині титул принцеси На Пхітсанулок .

      катерина десницька таїланд
      Українка з сином Чулою

      Здавалось би, усі випробування позаду і тепер настало спокійне життя, але після 12 років шлюбу Чакрабонґсе закохався у 15-річну принцесу Чаваліт. Українка домоглася розлучення і переїхала в Шанхай. Забрати сина не дозволили – на той час Чула був спадкоємцем престолу. Від монаршої родини Катерині щороку надсилали 1200 фунтів.

      У Китаї Десницька познайомилася з американцем, у 1930-х роках вони переїжджають до Портленда, штат Орегон. Утім, і цей шлюб буде нетривалим. Напередодні Другої світової війни Десницька переселилася до Франції, де мешкала її родичка. Померла українка у 1960 році від серцевого нападу.

      катерина десницька таїланд
      Катерина в українському костюмі

      Син Чула практично повторив долю батька. Ще підлітком його відправили в лондонську гімназію, а опісля продовжив навчання в Кембриджському університеті. Обраницею принца теж стала іноземка — англійка Елізабет Хантер.

      чула катерина десницька таїланд
      Принц Чула зі своєю американською дружиною

      Чула став автором 13 книг, а от його донька Нарісса Чакрабонсе, нещодавно видала роман "Катя і принц Сіаму", де змалювала історію кохання своїх дідуся й бабусі.

      таїланд катерина десницька
      Онука Катерина Десницької Нарісса

      Її син, тобто правнук Катерини — Х’юго Чакрабон Леві — зараз один із найпопулярніших таїландських рокерів.

      Кліп Х’юго Чакрабон Леві, якого називають "королівським рокером":


      У віллі, де колись мешкала сіамсько-українська родина, тепер зупиняються зірки та заможні туристи.

       

      Вілла, у якій жила українка

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      Теги: Зроблено в Україні Таїланд Великобританія Історія
      Джерело: 24 канал
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