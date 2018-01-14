Українка заспівала оперу посеред вулиці у Римі: італійці в захваті

Дівчина зі Львова Софія Чайка у Римі посеред вулиці виконала оперний твір і викликала неабияке захоплення не лише перехожих.

За кілька днів відео з її співом лише у Facebook назбирало понад 14 мільйонів переглядів і майже півмільйона поширень.

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Про це на своїй сторінці у Facebook пише популярний у Львові теле- та радіоведучий Тарас Гаврик.

Він поширив відео, яке зняв один з очевидців італієць Бруно Валло.

На кадрах видно, як скромно одягнена дівчина посеред вулиці виконує оперну партію, і після цього їй аплодуть ледь не всі перехожі.

Artisti di strada....Via Condotti Roma....cantava senza alcun altoparlante ed ho registrato ad una distanza di 4 mt.. ..Ragazzi condividete perke' ritengo ke la ragazza meriti..ha una voce da brivido... Опубліковано Bruno Vallo 10 січня 2018 р.

В італійському сегменті інтернету відео з оперним співом українки посеред вулиці у Римі набуло неабиякої популярності.

Дивіться відео виконання українкою оперного твору на відео у Римі: