Українку Яхно визнали найкращою синхроністкою світу у 2018 році

Міжнародна федерація плавання визнала 20-річну українку Єлизавету Яхно найкращою синхроністкою 2018 року.

Українська спортсменка отримала приз на церемонії нагородження кращих спортсменів 2018 року за версією Міжнародної федерації плавання.

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"Який фантастичний сезон для Єлизавети Яхно! Вона є кращою серед жінок в артистичному плаванні 2018 року", – йдеться в повідомленні.

FINA Best Female Artistic Swimmer 2018 - Yelizaveta Yakhno (UKR)



What a fantastic season for Yelizaveta Yakhno! She is the best female artistic swimmer of 2018. Let’s relive her achievements throughout a year to remember. pic.twitter.com/wwQP1zPK8Y — FINA (@fina1908) 16 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що у 2018 році Яхно виборола золоту, п’ять срібних і бронзову нагороди на Чемпіонаті Європи з плавання.

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