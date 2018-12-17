Українку Яхно визнали найкращою синхроністкою світу у 2018 році
Міжнародна федерація плавання визнала 20-річну українку Єлизавету Яхно найкращою синхроністкою 2018 року.
Українська спортсменка отримала приз на церемонії нагородження кращих спортсменів 2018 року за версією Міжнародної федерації плавання.
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"Який фантастичний сезон для Єлизавети Яхно! Вона є кращою серед жінок в артистичному плаванні 2018 року", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у 2018 році Яхно виборола золоту, п’ять срібних і бронзову нагороди на Чемпіонаті Європи з плавання.
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Джерело: 24 Канал
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