Як одна українська бригада повернула з СЗЧ 1500 бійців і відкинула росіян на Донеччині

24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

За чотири місяці вмілих маневрених дій Третій армійський корпус ЗСУ зачистив від російських військ 277 квадратних кілометрів на півночі Донецької області. За даними корпусу, російські 20 і 25 загальновійськові армії зазнали 8 тисяч втрат, а їхні підрозділи були відкинуті за важливий природний рубіж – річку Жеребець.

Нетипова ситуація для української армії

Успіх операції "Вівальді", яку Третій армійський корпус оголосив завершеною 19 жовтня (хоча, за повідомленнями, окремі підрозділи й надалі просуваються через Жеребець на його східний берег), пояснюється багатьма чинниками.

Однак одна з причин стає дедалі очевиднішою. Всупереч тривожній тенденції, Третій армійський корпус під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького зміг майже повністю укомплектувати щонайменше одну з п'яти лінійних бригад.

За даними самої бригади, основні підрозділи 125 важкої механізованої бригади – три піхотні та танковий батальйони, які становлять близько половини її загальної чисельності, – укомплектовані на 95 – 100% від штатної чисельності. Це означає, що бригада виходить у бій, маючи до 1500 піхотинців і членів екіпажів бойових машин. (У батальйоні зазвичай налічується близько 500 військовослужбовців.)

Для української армії це надзвичайно нетипова ситуація. Майже всі з близько 150 бригад Сухопутних військ ЗСУ відчувають нестачу піхоти.

"Україна зіткнулася з дефіцитом особового складу і досі не має жодної повністю укомплектованої бригади", – написав у червні аналітик Георгій Ревішвілі. Деякі бригади через хронічно низьку чисельність особового складу фактично перетворилися на батальйони.

125 важка механізована бригада під командуванням майора Володимира Фокіна, можливо, є винятком із цього правила. І якщо вірити заявам самої бригади, вона не лише майже повністю укомплектована піхотою, а й має велику кількість важкої техніки, зокрема американські бойові машини піхоти M2 Bradley та німецькі танки Leopard. Щоправда, невідомо, чи йдеться про Leopard 1, чи про важчі Leopard 2. Лінійні батальйони 125 важкої механізованої бригади разом мають близько 90 броньованих машин.

"Третій армійський корпус – зовсім інший рівень", – пожартував оглядач Мокласен.

Корпус виріс із Третьої штурмової бригади, військовослужбовці якої описували його як нову армію, побудовану за зразком волелюбного козацтва, а не на основі статутних правил.

Відродження бригади

Однак так було не завжди. Ще рік тому бригада була укомплектована лише на 17% і відчувала гостру нестачу важкої техніки, стверджують у підрозділі. Тоді вона більше нагадувала інші молоді українські бригади, зокрема сумнозвісну через погане забезпечення 29 важку механізовану бригаду.

125 важку механізовану бригаду створили у 2022 році як бригаду територіальної оборони з легким озброєнням. У 2024 році її передали до складу Сухопутних військ і переформували на механізовану бригаду. Згодом підрозділ пройшов реорганізацію відповідно до нової концепції важкої механізованої бригади, в якій основний акцент зроблено на бойових машинах.

Однак, як зазначають у бригаді, саме рішуче керівництво Фокіна дозволило наповнити цю структуру реальним змістом. Фокін і його штаб "почали змінювати ситуацію замість того, щоб шукати виправдання", – йдеться в офіційному Telegram-каналі підрозділу.

"Лише за один рік підрозділ увійшов до числа лідерів за показниками втрат противника, мінування, артилерійської роботи, протиповітряної оборони, застосування безпілотних наземних систем і розвідки. Серед важких механізованих бригад він утримує перше місце вже три місяці поспіль".

Повернення 1500 військових і зростання укомплектованості на 430%

Успіх породив новий успіх. За даними бригади, дедалі більша впевненість у її командуванні спонукала близько 1500 військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, обрати саме цей підрозділ та знову стати до бою.

Це допомогло збільшити укомплектованість бригади на 430%, за підрахунками самого підрозділу, аж до фактично повного комплектування її основних бойових частин.

"Підрозділ більше не воює з неозброєними військовослужбовцями. Сьогодні бригада активно діє та проводить успішні наступальні операції. Її арсенал охоплює безпілотні системи, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, бронетранспортери, бойові броньовані машини та артилерію. Крім того, бригада має якісне медичне забезпечення, налагоджену тилову логістику та професійний командний склад", – повідомили в 125 важкій механізованій бригаді.

Військовослужбовці бригади, їхня техніка та безпілотники пройшли бойове хрещення в межах операції "Вівальді". Наступ прокладали роботи, за якими йшли бронемашини та піхота. 125 важка механізована бригада та інші штурмові й механізовані підрозділи у складі Третього армійського корпусу методично просувалися вперед, використовуючи прогалини в розтягнутих на надмірно широкому фронті порядках 20 та 25 загальновійськових армій Росії та відкидаючи більші російські угруповання.

За словами військових, запорукою успіху стало сильне командування, яке змогло вселити довіру у звичайних бійців, мотивувати їх залишатися в підрозділі та продовжувати боротьбу.