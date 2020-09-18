35 тисяч товарів, дві тисячі з яких – власних торгових марок, понад дві з половиною сотні супермаркетів, власні кулінарні і кондитерські цехи та пекарні.

"Сільпо" – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, яка входить до групи компаній Fozzy Group.

Наприкінці 90-х більшість продуктових мереж в Україні робили ставку на закордонні товари. Засновники Fozzy Group натомість почали шукати якісну продукцію на українському ринку, яку реалізовували у власних магазинах. Перший універсам "Сільпо" відкрили у Києві у 1998 році. З часом супермаркети мережі з'явилися у всіх регіонах країни. Їх роботу забезпечують понад 34 тисячі працівників.

Кілька років поспіль мережа займає чільні місця у різних рейтингах інноваційних компаній України. "Сільпо" сміливо експериментує із концептуальним стилем супермаркетів. Наприклад, у Києві можна купити продукти у резиденції Мавки із "Лісової пісні" Лесі України. У Броварах – відчути атмосферу сонячної Ямайки. А у Дніпрі – опинитися на космічній орбіті. Зараз до мережі входять вже понад пів сотні таких дизайнерських супермаркетів.

Окрім торговельного простору, на території окремих супермаркетів діють кав’ярні, піцерії та навіть ресторани. Серед інноваційних рішень – можливість замовляти товари на сайті та каси самообслуговування. А у 2020-му компанія запустила мобільний додаток, який дозволяє сканувати ціни за допомогою смартфона та купувати товари без контакту з касирами.

"Сільпо" реалізує не тільки продукцію великих виробників та свою власну. З 2011 року діє проєкт "Лавка традицій": компанія знаходить крафтові продукти по всій країні та популяризує їх у мережі супермаркетів. Ініціатива дала змогу підтримати понад півтори сотні виробників із різних областей. А проєкт "АгроМандри", у рамках якого організовують виїзди на ферми, сприяє розвитку агротуризму в Україні.