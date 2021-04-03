Спробуємо оцінити ефективність влади у боротьбі з пандемією. Почнемо з найважливішого – результату. Погодьтеся, що власне результат в усьому цьому є наголовнішим показником.

Отже, на момент написання цього блогу 2 дози вакцини від COVID-19 отримало 2 українці. Для порівняння: в Польщі на той же час 2 дози вакцини отримали 2 мільйони громадян.

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Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні.

В мільйон разів гірший! Єдиний критерій оцінки ефективності влади – її результати.

Результати – це не відео президента чи "полом'яні" промови міністра охорони здоров'я на черговому ефірі. Результати – це кількість провакцинованих громадян. І цей результат влади – жалюгідний.

Вам не подобається показник – кількість провакцинованих? Не проблема, візьмемо інший, можливо, він буде кращий.

Показник темпів вакцинації

Наприклад, розглянемо темпи вакцинації. Може, українська влада пізніше почала, але так завзято взялася, що ми Польщу доженемо і переженемо.

Зацитую вам одне з провідних світових медіа. Отже, Bloomberg пише: "Україна серед аутсайдерів із вакцинації. Щоб прищепити 75% населення знадобиться приблизно 10 років".



Україна – серед аутсайдерів за темпами вакцинації / Фото Unsplash

А знаєте, що про темпи вакцинації каже міністр охорони здоров'я? Максим Степанов заявляє, що провакцинує понад 60% дорослих українців до кінця 2021 року!

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Першу дозу вакцини отримує пів відсотка громадян

Обирайте самі, кому вірити: редактору Bloomberg чи Степанову. Для мене відповідь очевидна. Особливо зважаючи на те, що зараз щомісяця першу дозу вакцини отримує пів відсотка громадян.

Пів відсотка на місяць! Поняття не маю, як фізично та арифметично Степанов збирається досягнути обіцяних 60% за 9 місяців, які залишилися. Навіть за умови збільшення темпів вакцинації в рази.

Нагадаю, ми з вами розглянули вже 2 основних показники, які дозволяють оцінити ефективність влади у зупинці епідемії: кількість вакцинованих і темпи вакцинації.



Порівняння вакцини / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Українська влада не бореться з епідемією

З обох показників висновок очевидний – українська влада жахливо неефективно бореться з епідемією, наприклад, в мільйон разів менш ефективно, ніж польська влада.

Показник смертності від COVID-19

Але візьмімо, для чистоти експерименту, ще один показник – смертність. Погодьтеся, з цим показником, як і з двома попередніми, важко сперечатися.



Надлишкова смертність перевищує середні показники / Фото Unsplash

Так от, за даними Financial Times в Україні надлишкова смертність (яка є найоб'єктивнішим показником впливу пандемії) перевищує середні показники у ЄС та США.

Ба більше, надлишкова смертність в Україні нещодавно досягла максимальних показників від початку пандемії. Це про спроможність нашої влади робити висновки і коригувати свої дії.

Довідка. Надлишкова смертність – це різниця між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми показниками. Цей показник нівелює відмінності між країнами щодо того, як рахувати померлих саме від коронавірусу.

Як ви бачите і за цим, вже третім показником, зусилля української влади важко назвати ефективними.

Понад 100 мільярдів – на "Велике будівництво"

Ну і для контрасту дам вам інший показник. За цим показником – ми "попереду всієї планети". На "Велике будівництво" Володимира Зеленського витратили понад 100 мільярдів гривень. В рамках цього будівництва відбувся ремонт, наприклад, полтавської траси.

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Так от, переплата на цьому ремонті склала – 20%: в гривнях – це 91 мільйон переплати. А сам ремонт оплачено з Фонду протидії коронавірусу.

Підсумовуючи ефективність сьогоднішньої влади у протидії пандемії. За кількістю вакцинованих – в мільйон разів гірше Польщі. З темпами вакцинації – 10 років, щоб охопити 75% населення (на рівні Пакистану і Бангладешу). За переплатами на грошах ковідного фонду – "попереду всієї планети".