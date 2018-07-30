Українська хокейна ліга стартує 14 вересня: формат і подробиці змагань

Українська хокейна ліга визначила дату старту сезону 2018/2019, а також формат проведення другого етапу чемпіонату – плей-офф.

Сезон 2018/2019 УХЛ розпочнеться 14 вересня. Перший матч турніру пройде в Дружківці. На арені "Альтаїр" зустрінуться "Донбас" і "Кременчук" – діючі чемпіон і віце-чемпіон, повідомляє прес-служба ліги.

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Плей-офф чемпіонату, як і в минулому році, стартує зі стадії чвертьфіналу, в якому команди будуть грати до двох перемог. У цих поєдинках зійдуться клуби, що посіли за підсумками регулярної першості 3-6 і 4-5 місця відповідно.

Учасники, що зайняли 1-е і 2-е місце за підсумками регулярного чемпіонату, почнуть боротьбу в плей-офф відразу в півфіналі. На відміну від минулого сезону, півфінальні та фінальна серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд. Таким чином, максимальна кількість матчів в кожній з півфінальних та фінальній серії плей-офф складе 7 ігор.

Нагадаємо, що у чемпіонаті УХЛ в сезоні 2018/19 візьмуть участь 6 клубів. Серед них – уже знайомі вболівальникам по минулому сезону "Білий Барс", МХК "Динамо", "Донбас" та "Кременчук", які подали заявки на участь ще в травні. Також ще в травні до УХЛ приєднався херсонський "Дніпро", який став п'ятим учасником чемпіонату. Шостим учасником будуть "Крижані Вовки".

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