17:06
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська легкоатлетка вразила благородним вчинком на ЧЄ: щемливе відео

490
Українська легкоатлетка допомогла піднятись бельгійці на змаганнях
Українська легкоатлетка допомогла піднятись бельгійці на змаганнях / Фото із соціальних мереж

Українська спортсменка, чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталія Прищепа на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2018 в Берліні показала, що на змаганнях існує не лише конкуренція, а й дружба та взаємоповага.

Відео падіння бельгійки та дружньої підтримки від української спортсменки опублікували European Athletics у Twitter.

Читайте також: Жахливе падіння української легкоатлетки на чемпіонаті Європи-2018: відео

Під час бігу 22-річна бельгійка Рене Ейкенс впала в боротьбі з суперницею з Франції. Українська спортсменка фінішувала першою (2:04.07) і повернулася, аби допомогти підвестись та перетнути фінішну пряму бельгійці.

Рене Ейкенс перед тим, як впасти, займала четверту позицію та намагалася пробратись у трійку лідерів, це дозволило б спортсменці пройти в наступний етап змагань. Після падіння, Рене розплакалася, але Прищепа під оплески стадіону заспокоїла колишню суперницю.

Завдяки перемозі, Наталія Прищепа відібралась в півфінал.

Нагадаємо, українка Аліна Цвілій зуміла фінішувати другою у спортивній ходьбі на 50 кілометрів на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Це вже друга медаль збірної України на цьому турнірі. Вона показала результат 4:12:44, відставши від першого місця, яке посіла португальська спортсменка Інес Хенрікс, на 3:23 хвилини. Час, який показала Аліна Цвілій, став національним рекордом для України.

Теги: Новини України Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сьогодні, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
сьогодні, 16:01 Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
Катерина Петренко
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сьогодні, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Перегони: Пілоти хочуть користуватися системою DRS вже цього року
 1 квітня 2013 , 09:36
Фешн-фотографа Брюса Уебера звинуватили в сексуальних домаганнях
 10 грудня 2017 , 19:42
Домашні матчі "Таврії" можуть пройти на "Олімпійському" та "Арені Львів"
 7 березня 2014 , 09:46
Луїс Адріано: Україна допомогла мені стати кращим гравцем, батьком і чоловіком
 26 жовтня 2014 , 09:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук