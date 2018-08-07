Українська легкоатлетка вразила благородним вчинком на ЧЄ: щемливе відео

Українська спортсменка, чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталія Прищепа на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2018 в Берліні показала, що на змаганнях існує не лише конкуренція, а й дружба та взаємоповага.

Відео падіння бельгійки та дружньої підтримки від української спортсменки опублікували European Athletics у Twitter.

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Під час бігу 22-річна бельгійка Рене Ейкенс впала в боротьбі з суперницею з Франції. Українська спортсменка фінішувала першою (2:04.07) і повернулася, аби допомогти підвестись та перетнути фінішну пряму бельгійці.

Рене Ейкенс перед тим, як впасти, займала четверту позицію та намагалася пробратись у трійку лідерів, це дозволило б спортсменці пройти в наступний етап змагань. Після падіння, Рене розплакалася, але Прищепа під оплески стадіону заспокоїла колишню суперницю.

Завдяки перемозі, Наталія Прищепа відібралась в півфінал.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Нагадаємо, українка Аліна Цвілій зуміла фінішувати другою у спортивній ходьбі на 50 кілометрів на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Це вже друга медаль збірної України на цьому турнірі. Вона показала результат 4:12:44, відставши від першого місця, яке посіла португальська спортсменка Інес Хенрікс, на 3:23 хвилини. Час, який показала Аліна Цвілій, став національним рекордом для України.