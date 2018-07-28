14:56
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська велогонщиця перемогла на чемпіонаті Європи з маутінбайку

61 Читать новость на русском
Ірина Попова перемогла на чемпіонаті Європи з маунтінбайку
Ірина Попова перемогла на чемпіонаті Європи з маунтінбайку / iSport.ua

Українська велогонщиця Ірина Попова стала чемпіонкою Європи в маутінбайку в індивідуальній гонці з роздільним стартом. Чемпіонат Європи проходить в австрійському Граці.

Попова пройшла кваліфікацію тільки з 14-м результатом, але далі виграла свої заїзди в чвертьфіналі, півфіналі та великому фіналі.

Читайте також: Tour de France-2018: розклад і результати всіх етапів

Медаль Попової стала першою для України на цій першості Старого Світу.

Зазначимо, що Ірина Попова є найбільш титулованою українською спортсменкою в маутінбайку. У березні нинішнього року в турецькому Газтепі Ірина Попова завоювала впевнену перемогу в змаганнях S-2 Salkano Gaziantep.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту велоспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спекотне літо на планеті
сьогодні, 12:26 Спекотне літо на планеті
Борис Немировський
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сьогодні, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
сьогодні, 11:01 Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
780
Хрещення Київської Русі: підміна фактів, маніпуляції та історична правда
сьогодні, 09:47 Хрещення Київської Русі: підміна фактів, маніпуляції та історична правда
Інститут Просвіти
Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
сьогодні, 08:40 Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
Ольга Черненко
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каміль Штох здобув другу перемогу поспіль у стрибках з трампліна
 16 березня 2013 , 07:03
Хокейний клуб "Донбас" втретє став чемпіоном України
 26 березня 2013 , 08:58 1
Мессі знову почав забивати. "Барселона" - "Мілан" - 3:1. ВІДЕО
 6 листопада 2013 , 23:43
Прем'єр-ліга може дозволити "Іллічівцю" грати вдома
 16 липня 2014 , 11:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук