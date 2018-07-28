Українська велогонщиця перемогла на чемпіонаті Європи з маутінбайку

Українська велогонщиця Ірина Попова стала чемпіонкою Європи в маутінбайку в індивідуальній гонці з роздільним стартом. Чемпіонат Європи проходить в австрійському Граці.

Попова пройшла кваліфікацію тільки з 14-м результатом, але далі виграла свої заїзди в чвертьфіналі, півфіналі та великому фіналі.

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Медаль Попової стала першою для України на цій першості Старого Світу.

Зазначимо, що Ірина Попова є найбільш титулованою українською спортсменкою в маутінбайку. У березні нинішнього року в турецькому Газтепі Ірина Попова завоювала впевнену перемогу в змаганнях S-2 Salkano Gaziantep.

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