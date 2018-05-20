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Українське "класіко" "Динамо" – "Шахтар" завершилося бійкою футболістів за участю фанатів: відео

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Гравці
Гравці "Динамо" та "Шахтаря" після матчу влаштували сутичку / Ua-Football

Наприкінці гри 32 туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", яка відбувалася у Києві, футболісти обох команд влаштували сутичку. Крім того, на поле вибігли вболівальники, які також долучилися до бійки.

Бійку між гравцями спровокував грубий підкат ззаду від "гірника" Велінгтона Нема в ноги киянину Віктору Циганкову. А опісля на поле вибігли відразу кілька десятків фанатів киян.

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Зауважимо, що арбітр Віталій Романов не став вилучати жодного з учасників сутички та дав фінальний свисток за кілька секунд до її початку.

Відео сутички між гравцями "Динамо" та "Шахтаря"

До слова, згодом стало відомо, що фанати також взяли участь у бійці – зокрема, добряче дісталося гравцеві "Шахтаря" Ярославу Ракицьому.

Як розповів він і післяматчевому коментарі , один із уболівальників дав йому "піджопника".

"Що сталося? Нічого, я отримав піджопника! Нормально? Ну, це вболівальники. Один там клоун, іди поклич мене один на один – не питання, вийдемо. Я подивився на нього, а він втік одразу в натовп", – зауважив футболіст.

Нагадаємо, матч між "Динамо" і "Шахтарем" завершився перемогою киян із рахунком 2:1. До слова, це була остання гра у сезоні 2017/18, однак вона не мала жодного турнірного значення.

Теги: Шахтар Динамо Новини Києва Сутички Новини спорту Новини України
Джерело: 24 Канал
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