Українське мовлення на окупований Крим буде здійснюватися з двох веж
Україна планує збільшити висоту телерадіовежі в Чаплинці Херсонської області з 92 до 133 метрів, що дозволить здійснювати мовлення на окупований Крим.
Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.
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Збільшити висоту телерадіовежі планують у 2018 році.
"Сигнал з Чаплинської вежі охоплюватиме Чаплинський, Каланчацький райони Херсонської області і Красноперекопський район АР Крим. Таким чином, українське мовлення на територію Криму у 2018 році буде здійснюватися вже з двох веж - Чонгарської і Чаплинської", – прокоментував Костинський.
Також планують створити додатковий цифровий мультиплекс для потужного мовлення в напрямку Армянська і Красноперекопська перших п'яти українських телеканалів та організувати аналогове мовлення двох українських телеканалів на Крим.
За інформацією Костинського, у планах – забезпечити мовлення до 7 українських радіостанцій на окупований півострів.
Раніше повідомлялося, що на вулицях окупованого Сімферополя помітили переміщення важкої військової техніки.