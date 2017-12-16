Українське мовлення на окупований Крим буде здійснюватися з двох веж

Україна планує збільшити висоту телерадіовежі в Чаплинці Херсонської області з 92 до 133 метрів, що дозволить здійснювати мовлення на окупований Крим.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

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Збільшити висоту телерадіовежі планують у 2018 році.



"Сигнал з Чаплинської вежі охоплюватиме Чаплинський, Каланчацький райони Херсонської області і Красноперекопський район АР Крим. Таким чином, українське мовлення на територію Криму у 2018 році буде здійснюватися вже з двох веж - Чонгарської і Чаплинської", – прокоментував Костинський.



Також планують створити додатковий цифровий мультиплекс для потужного мовлення в напрямку Армянська і Красноперекопська перших п'яти українських телеканалів та організувати аналогове мовлення двох українських телеканалів на Крим.



За інформацією Костинського, у планах – забезпечити мовлення до 7 українських радіостанцій на окупований півострів.

Раніше повідомлялося, що на вулицях окупованого Сімферополя помітили переміщення важкої військової техніки.