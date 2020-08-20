Українські церковні організації готові активно долучитись до боротьби з коронавірусом. Зокрема, священнослужителі пропонують інформувати населення про необхідні протиепідеміологічні заходи.

Глава уряду зустрівся з представниками церков

Про те, як церкви можуть допомогти у протидії поширенню коронавірусу, говорили на нараді представників релігійних організацій та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, інформують на сайті Всеукраїнської ради церков.

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Глави церков і релігійних організацій готові допомогти уряду в поширенні інформації серед населення про необхідні профілактичні дії, щоб захиститися від зараження коронавірусом, особливо під час навчального процесу у школах,

– зазначив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Представники церкви також наголосили на іншому аспекті пандемії. Через кризу багато сімей в Україні потрапили у скрутне становище, отож уряд попросили допомогти з пришвидшенням розмитнення гуманітарних вантажів. Їх церкви спрямовують на допомогу незаможним громадянам.