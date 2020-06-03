Українські заробітчани повертаються в Польщу, зарплата значно зросла, – Rzeczpospolita
Після пандемії коронавірусу у Польщі знову зріс попит на працівників з України. Однак роботодавцям доведеться збільшити зарплату заробітчанам.
У квітні у Польщу приїхали працювати 34 тисячі українців, а в травні їхня кількість зросла до 94 тисяч, пише Rzeczpospolita.
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Чому українці повертаються
Поверненню працівників сприяє те, що розмороження економіки після карантину збіглося в часі з сезонними роботами в аграрній сфері.
Наразі в логістиці й аграрній сфері попит на працівників з-за кордону на 20% вищий, ніж рік тому.
Окрім того, президент агенції з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інглот вважає, що в Польщі зараз працює приблизно на 300 – 400 тисяч українців меншк, аніж рік тому.
Чому все менше українців працюють у Польщі
Експерти наголошують, що головна причина – пандемія. Близько 200 тисяч наших громадян поїхали з Польщі через хворобу, а приїзд сезонних робітників зараз ускладнений обов’язковим 14-денним карантином після перетину кордону.
Скільки коштує найняти заробітчан з України
Вартість приїзду працівників з України зараз втричі вища, ніж торік,
– додав Кшиштоф Інглот.
Цікаво! Компанія Personnel Service останнім часом наймала 150 – 300 українців на роботу щотижня в споживчій, логістичній сфері, а також на виробництві побутової техніки.
Щоб українці приїхали на роботу потрібно покрити їхні витрати за проїзд автобусами і проходження карантину.
Зауважимо, що компанія Gremi Personal з травня організовує чартерні рейси для робітників з України. Загалом роботодавці запевняють, що попит на робочу силу великий і зростає.