Українські мобільні оператори змінили правила абонплати

З 22 серпня мобільний оператор lifecell переводить частину абонентів на 28-денну абонплату замість помісячної.

Про це повідомляє The Village.

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З 22 серпня оператор lifecell переводить користувачів тарифів "Лайфхак", "Лайфхак Плюс", "Хайп", "Дзвінки всім (2017)" та "Дзвінки всім" на 28-денну форму оплати. А з 5 вересня новий розрахунок буде діяти на ще три пакети – "3G Смарт 69", "Смартфон 2018" та "Абсолютна свобода".

У lifecell пояснюють такі зміни інфляцією та додають, що для клієнтів зростання вартості послуг буде "незначним" – приблизно на 6 копійок на кожну гривню. Як альтернативу оператор пропонує перейти на контрактну форму обслуговування.

Як відомо, Vodafone вже застосовує "28-денний місяць" для всіх тарифів, крім лінійки Vodafone Device. А оператор "Київстар" почав використовувати 28-денну модель з середини літа 2018 року на чотирьох тарифах: "Безлім Розмови", "Безлім Соцмережі", "Безлім Відео", "Максимальний Безлім".