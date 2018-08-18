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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Українські мобільні оператори змінили правила абонплати

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Українські мобільні оператори змінили правила абонплати
Українські мобільні оператори змінили правила абонплати / Фото з відкритих джерел

З 22 серпня мобільний оператор lifecell переводить частину абонентів на 28-денну абонплату замість помісячної.

Про це повідомляє The Village.

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З 22 серпня оператор lifecell переводить користувачів тарифів "Лайфхак", "Лайфхак Плюс", "Хайп", "Дзвінки всім (2017)" та "Дзвінки всім" на 28-денну форму оплати. А з 5 вересня новий розрахунок буде діяти на ще три пакети – "3G Смарт 69", "Смартфон 2018" та "Абсолютна свобода".

У lifecell пояснюють такі зміни інфляцією та додають, що для клієнтів зростання вартості послуг буде "незначним" – приблизно на 6 копійок на кожну гривню. Як альтернативу оператор пропонує перейти на контрактну форму обслуговування.

Як відомо, Vodafone вже застосовує "28-денний місяць" для всіх тарифів, крім лінійки Vodafone Device. А оператор "Київстар" почав використовувати 28-денну модель з середини літа 2018 року на чотирьох тарифах: "Безлім Розмови", "Безлім Соцмережі", "Безлім Відео", "Максимальний Безлім".

Теги: Новини України мобільні пристрої Гроші
Джерело: 24 Канал
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