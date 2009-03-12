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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Українські розчарування

16:27, 12 березня 2009 268

Українці розчарувалися у політиках та правильності обраного напрямку у розвитку держави.

Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного центром Разумкова. За їхніми даними, лише 4% респондентів досі вірять, що шлях, обраний Україною, приведе до щасливого майбутнього, тоді як більше 85 відсотків обраний шлях називають неправильним.Одночасно українці втрачають і довіру до засобів масової інформації, профспілок та громадських організацій. Та найвищий рівень недовіри зараз - до політичних партій та комерційних банків - менше піввідсотка. Водночас в українцях росте бажання протестувати та захищати власні права.Андрій Биченко (директор соціологічної служби центру Разумкова): "Готові взяти участь хоча б в одній із законних форм протесту, тобто мітинги страйки або бойкот, упевнені, що візьмуть участь або скоріше візьмуть участь 42,2 % населення. Тобто вже майже половина дорослого населення готова протестувати законними методами, тоді як ще в грудні цей показник складав 26,6 %".На думку соціологів така активність населення зумовлена не політичними, а економічними чинниками, оскільки за результатами опитування 74 відсотки українців уже відчули на собі наслідки економічної кризи. Найбільше респондентів постраждали внаслідок збільшення тарифів та зниження власних доходів. Також до найпоширеніших проявів кризи потрапили погіршення якості харчування та невпевненість у завтрашньому дні. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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