Українських військових звільнили від штрафів за несплату кредиту

Українським військовослужбовцям на час особливого періоду в країні не нараховуються штрафні санкції за невиконання кредитних зобов’язань, а також проценти за користування кредитом.

Про це повідомляє сайт Судової влади України.

Згідно з повідомленням, Верховний Суд України у постанові від 30 травня 2018 року за позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором не погодився з висновком апеляційного суду та скерував справу йому на новий розгляд.

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"На підставі положень статей 5, 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та частиною 15 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Верховний Суд дійшов висновку про те, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом", –мовиться у повідмоленні.