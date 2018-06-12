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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українських військових звільнили від штрафів за несплату кредиту

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Українських військових звільнили від штрафів за несплату кредиту
Українських військових звільнили від штрафів за несплату кредиту / Фото з вільних мереж

Українським військовослужбовцям на час особливого періоду в країні не нараховуються штрафні санкції за невиконання кредитних зобов’язань, а також проценти за користування кредитом.

Про це повідомляє сайт Судової влади України.

Згідно з повідомленням, Верховний Суд України у постанові від 30 травня 2018 року за позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором не погодився з висновком апеляційного суду та скерував справу йому на новий розгляд.

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"На підставі положень статей 5, 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та частиною 15 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Верховний Суд дійшов висновку про те, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом", –мовиться у повідмоленні.

Теги: Новини України Збройні Сили України Кредит Штрафи Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
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