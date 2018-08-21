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Українським пенсіонерам, які працюють, збережуть усі соціальні виплати

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Українським пенсіонерам, які працюють, збережуть усі соціальні виплати
Українським пенсіонерам, які працюють, збережуть усі соціальні виплати / Dostyp.com.ua

У Міністерстві соціальної політики України запевнили, що в країні не скасовуватимуть соціальні виплати пенсіонерам, які працюють. Так, для збереження виплат таким пенсіонерам не потрібно обирати між пенсією та зарплатою.

Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

"Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією та зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів, і була проведена пенсійна реформа", – мовиться у повідмоленні міністерства.

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Там додали, що ні уряд, ні відомство не планують обмежувати права пенсіонерів, які працюють.

Водночас скасована введена з жовтня 2017 року норма про 15-відсоткове зменшення пенсійних виплат пенсіонерам, які працюють.

Теги: Новини України Пенсіонери Пенсійна реформа Міністерство соціальної політики Гроші
Джерело: 24 канал
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