Перехоплювач LITAVR+ збив реактивний "Шахед" / Фото, надане 24 Каналу
Фонд Сергія Притули опублікував відео, на якому український дрон-перехоплювач LITAVR+ уражає російський реактивний безпілотник "Герань-4". Розробку компанії F-Drones застосували військові 1020-ї зенітної ракетно-артилерійської бригади.
Про бойове застосування перехоплювача фонд повідомив у своєму Instagram.
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LITAVR+ уже працює за призначенням. Цей український дрон-перехоплювач розробила компанія F-Drones. У жовтні Фонд Сергія Притули передав військовим 3 комплекси з 50 перехоплювачів LITAVR+ та 230 перехоплювачів додатково. Нещодавно 1020 ЗРАБр за допомогою цього засобу уразила реактивний "Шахед" "Герань-4"
Там також розповіли про технічні можливості безпілотника та закликали долучатися до збору "Єдинозбір. Чисте небо". Його мета – забезпечити українських військових дронами-перехоплювачами.
"Розповідаємо більше про можливості LITAVR+ та його особливості. А "Єдинозбір. Чисте небо" триває: продовжуємо забезпечувати військових засобами для захисту українського неба", – зазначили у фонді.
Долучитися до збору можна за посиланням.
Перехоплювач LITAVR+ збив реактивний "Шахед": відео
Які характеристики має LITAVR+
За інформацією фонду, перехоплювач LITAVR+ здатний розвивати швидкість до 400 км/год і підніматися на висоту до 6 кілометрів. Його робочий радіус становить 35 кілометрів.
Безпілотник має власну систему навігації, денну та тепловізійну камери. Перемикати між ними можна безпосередньо під час польоту. Ще одна особливість – дистанційне керування: оператори можуть перебувати за тисячі кілометрів від місця перехоплення.
Перехоплювач LITAVR+ розробила компанія F-Drones / Фото, надані 24 Каналу
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Що відомо про розробника LITAVR+
Перехоплювач створила українська компанія F-Drones. За наявною інформацією, підприємство щомісяця постачає для Збройних Сил України десятки тисяч безпілотників. Також компанія стала першим українським виробником, який експортував дрони для американської армії.
Протягом останніх шести місяців F-Drones представила й інші розробки. Серед них – комплекс F-CAPTAIN класу middle-strike та компактний п’ятидюймовий FPV-дрон F5, призначений для штурмових підрозділів.
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