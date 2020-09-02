З наступного року будуть сформовані три дивізіони берегових комплексів крилатих ракет наземного базування "Нептун".

Про це повідомив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, контрадмірал Олексій Неїжпала, передає "АрміяInform".

Ракетний комплекс прийнято на озброєння Військово-морських сил 23 серпня 2020 року за наказом Міністра оборони Андрія Тарана. "Нептун" буде розміщений в південних областях України, що мають вихід до Чорного та Азовського морів.

Розробка "Нептуна" розпочалась після окупації Криму в 2014 році та початку війни на сході України. Макет проекту вперше представили на виставці IDEX-2019.

Контрадмірал Неїжпала підкреслив, що "Нептун" добре показав свої бойові можливості під час державних випробувань.

Тактико-технічні характеристики "Нептуна" дійсно потужні, наприклад дальність пуску ракети – до 280 км. Цього цілком достатньо для дієвого стримування агресивних дій противника на морі. Крім того, швидкість польоту ракети становить до 1000 км/год, при цьому під час руху ракета може кілька разів самостійно змінювати свій польотний шлях,

– пояснив Неїжпапа.