Любите відпочивати на природі, та ночівля у наметах не для вас? А заповнені готелі на курортах втомлюють? Український стартап ecoPod пропонує новий формат відпочинку.

Мова йде про геодезичні куполи, які можуть стати альтернативою готельним номерам.

Ідея стартапу народилася кілька років тому, коли його засновник – франківчанин Олег Саків – подорожував Італією. Його увагу привернули компактні сферичні будиночки на природі. Побачене настільки вразило українця, що він спеціально вирушив до Швейцарії, аби подивитися на готель, який цілком складається з таких сферичних номерів. Купольні конструкції на схилі гори в оточенні Альп пропонували усі блага цивілізації і водночас – неймовірну близькість до природи. Такий відпочинок під назвою "ґлемпінг" – від англійських слів "гламурний" та "кемпінг" – стає усе популярнішим у світі. Саків загорівся ідеєю запровадити туристичну новинку в Україні і налагодив власне виробництво геодезичних куполів.

В основі такої "домівки" – каркас з оцинкованої сталі, який вкривається щільною водонепроникною мембраною, здатною витримувати великі перепади температури. Конструкція діаметром шість метрів має ідеальну аеродинамічну форму і є надзвичайно стійкою до вітрів та опадів. Геодезичний купол можна обладнати повноцінними дверима з будь-якого матеріалу та панорамними вікнами, які можна повністю відкривати влітку.

ecoPod краще встановлювати на платформи або тераси, аби під час злив не підмивало підлогу. Таку конструкцію вже можна використовувати як сховок від негоди. А за необхідності всередині встановлюється система опалення та кондиціонування, душ та туалет. Залишається поставити меблі – і можна жити.

Розробкою уже зацікавилися українські підприємці. Невдовзі такі куполи можна буде побачити у кількох місцях у Карпатах. Головна мета – показати бізнесу, що не обов'язково загромаджувати туристичні місця багатоповерхівками, наголошує засновник стартапу ecoPod. Геодезичні куполи можна зводити у найвіддаленіших природних локаціях на кшталт Карпат чи Кінбурнської коси без жодної шкоди для природи. Готелі нового типу допоможуть зберегти екосистему, а туристи матимуть можливість насолоджуватися красою природи, яку не спотворила рука людини.