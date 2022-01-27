Таку думку висловив політолог Микола Давидюк.

"Український уряд має скористатися пропозицією Вашингтона щодо економічної допомоги. Наприклад, треба відновити діалог про зняття мита на експорт українських товарів на американський ринок. Зокрема, скасування заборонних мит на український метал та заміна їх розширеними тарифними квотами стане проявом доброї волі президентської адміністрації Байдена. Це буде виявом не разової, ситуативної, а довгострокової економічної допомоги Україні. Адже надходження валюти від експорту на ринок США дозволить знизити ризики для курсу гривні", – зазначив експерт.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив на брифінгу у Вашингтоні, що Сполучені Штати Америки розглядають питання щодо надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону.

НБУ назвав головною причиною нинішніх перекосів між попитом та пропозицією на валютному ринку психологічним фактором, пов'язаним із геополітичними подіями навколо України та реакції на них учасників ринку.