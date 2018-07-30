Український арбітр звинуватив ФФУ в корупції і склав повноваження

Відомий у минулому український арбітр Сергій Шебек зі скандалом залишив склад делегатів Федерації футболу України.

Шебек вже відправив лист президентові Федерації Андрію Павелку та представникам комітетів з проханням виключити його з числа делегатів і не брати до уваги його "офіційною особою ФФУ".

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"Прошу виключити мене зі списків делегатів ФФУ і більше не вважати мене офіційною особою ФФУ, в зв'язку з неможливістю перебування в федерації, керівництво якої своїми корупційними діями руйнує вітчизняний футбол", – сказано в заяві.

За інформацією SportArena, головною мотивацією Шебека було зовсім не це, а відсутність серйозних призначень після відходу Сергія Татуляна з посади віце-президента ФФУ і "згубні" публікації в ЗМІ з розбіром матчів.

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