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      Український автобус потрапив у ДТП в Польщі, багато постраждалих: фото

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      Український автобус перекинувся у Польщі
      Український автобус перекинувся у Польщі / mariofoto

      Український автобус вранці 7 липня потрапив в аварію у Польщі. Внаслідок ДТП отримали травми 11 пасажирів, 5 з них доправили до лікарень.

      Аварія трапилася вранці. Автобус їхав у напрямку Вроцлава, але на опольському відрізку автостради А4 з’їхав у рів і перевернувся, пише "Польське радіо".

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      Ним подорожували 37 пасажирів, серед яких була і дитина. Рятувальники, які прибули на місце ДТП, надали допомогу 11 постраждалим. П’ять із них з різними травмами відвезли до лікарень. 

      Решту пасажирів, які не постраждали, розмістили в найближчій школі.

      Причини аварія наразі невідомі. За інформацією Головного управління національних доріг та автомагістралей в місті Ополє, автобус вже витягли з кювету. Він сильно пошкоджений. У ньому вибиті вікна та чимало вмятин.

      Український автобус перекинувся у Польщі / фото mariofoto

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Польщі
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