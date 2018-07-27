Український форвард Есеола приніс сенсаційну перемогу "Кайрату" у Лізі Європи: відео

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи український форвард казахстанського клубу "Кайрат" Адерінсола Хабіб Есеола двічі забив у ворота голландського "АЗ Алкмаар".

У першому таймі українець зумів втекти від двох суперників та пробити поміж ніг воротарю. При цьому на початку атаки спочатку підсковзнувся Есеола, а після цього і його суперник.

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Другий гол було забито вже по перерві. Форвард отримав м’яч після відскоку під час атаки, і без проблем пробив повз воротаря.

Попереду у команд гра-відповідь у Нідерландах. Вона відбудеться у четвер, 2 серпня.

Відео моментів матчу "Кайрат" – "АЗ Алкмаар"

Нагадаємо, що Адерінсола Есеола народився у Житомирі 28 червня 1991 року. В Україні він виступав за клуби ЦСКА, "Динамо", "Десна", "Олександрія", "Зірка" та "Арсенал-Київ".