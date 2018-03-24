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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ

Український гімнаст Ігор Радівілов став дворазовим переможцем етапу Кубка світу

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Ігор Радівілов
Ігор Радівілов

Українець Ігор Радівілов на етапі Кубка світу у катарській Досі виборові дві золоті медалі.

Напередодні Ігор Радівілов став чемпіоном у вправі на кільцях.

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А вже у суботу, 24 березня, додав до цього і перемогу в опорному стрибку. Як пише SportArena, в опорному стрибку штраф на 0,1 бала не завадив Радівілову оформити золотий дубль. Ігор стабільно виконав два стрибка з коефіцієнтом 5,6, а його основні конкуренти китаєць Цюй і представник Туреччини Ферхат Арікан не добрали кілька десятих бала за рахунок меншого коефіцієнта складності.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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