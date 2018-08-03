Український літак "Мрія" повернувся додому

Український літак АН-225 "Мрія", який є найбільшим вантажним повітряним судном у світі, повернувся в рідний аеропорт у Гостомелі під Києвом. Літак повернувся в Україну після місії у Болівії, що у Південній Америці.

Про це повідомляє телеканал UATV.

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3 серпня вантажний літак Мрія здійснив переліт із чилійського аеропорту Ікіке до сенегальського Дакара. Звідти після дозаправки й сервісних робіт він уже вилетів в Україну,

– йдеться у повідомленні телеканалу.

У Південній Америці "Мрія" зробила 12 послідовних рейсів. Це є новим рекордом для літака в комерційних перевезеннях. Літаком українці перевезли близько двох тисяч тонн обладнання для модернізації болівійських теплоелектростанцій. Перший рейс виконали 27 червня.

За один рейс літак доставляв 160 тонн вантажу.

Дивіться відео: вітчизняний літак АН-225 "Мрія" повернувся в Україну після місії у Болівії