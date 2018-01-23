Український науковець поділився унікальними відкриттями в Антарктиді

П'ять антарктичних експедицій і невідомі людству істоти. Український полярний біолог Андрій Утєвський вже 15 років занурюється у крижані води, щоб дослідити флору і фауну і зробити унікальні знімки.

AquaLung Glacia – це спеціальні автомати, які можуть працювати у переохолодженій воді. Вони не обмерзають і не покриваються кригою.

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Чоловік пірнав з обладнанням на глибину 60 метрів. У крижану воду на Південному полюсі. На його рахунку 186 занурень.



Андрій Утєвський – один з найдосвідченіших вчених-полярників. Про Антарктиду мріяв з дитинства. І вперше крижаний материк відвідав 15 років. Відтоді він став незмінним членом команди станції Вернадського. В експедиції вирушає кожні два роки.



Це один з найбезпечніших хижаків у морських водах. Морський леопард ледь не атакував групу вчених під час одного із занурень.Врятувалися, а Андрій ще й встиг зробити фото, яким тепер чи не найбільше пишається.



Фото морського леопарда, яке зробив Утєвський

Ми з напарником працювали під водою, а він до нас підплив, почав нами цікавитись. Це вже небезпечні обставини. Він може прокусити гідрокостюм та дихальні пристрої, холодна вода може потрапити,

– зазначив вчений.

Окрім досліджень нових видів, вчені наносять на карту нові географічні підводні об'єкти, як-от скеля Кей Стоун.

Яке ще унікальне фото зробив український науковець – дивіться у сюжеті.