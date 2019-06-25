Український розробник електробайків отримав код виробника для виходу на міжнародний ринок

Українська компанія Delfast отримала міжнародний ідентифікаційний код виробника і тепер має право призначати VIN-коди своїм електробайкам. Це означає, що компанія зможе вийти на міжнародні ринки з офіційним статусом виробника. Delfast планує продавати українські електробайки у країнах Європи та США.

Компанія Delfast цієї весни перемогла у грантовій програмі "Кліматичні Інноваційні Ваучери" від Європейського банку реконструкції та розвитку і ЄС. Частиною ваучера стало присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника. Відтепер електробайки компанії Delfast отримали "зелене світло" для виходу на всі типи доріг і транспортних магістралей основних ринків компанії, повідомляє "Український промисловий портал".

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Електровелосипеди з VIN-кодом зможуть легально пересуватися міжміськими автострадами – оскільки вони здатні розганятися понад 25 км/год, VIN-код є для них обов’язковою вимогою.

Потенційними клієнтами електробайків від Delfast є кур’єрські служби і сервіси доставки. Українські електровелосипеди дозволять збільшити частку "зеленого" транспорту в міській та міжміській логістиці. У компанії переконані, що співпраця з міжнародними донорами рівня Європейського банку реконструкції та розвитку і ЄС стане додатковим підтвердженням якості продуктів Delfast.

Кліматичний ваучер Delfast також використає на вдосконалення апаратної складової продукту, а саме: дизайну рами, оновлення контролеру двигуна, який збирає дані про стан велосипеда, контролює подачу енергії на педалі, виявляє несправності тощо. Окрім цього, компанія і надалі працюватиме у сфері захисту технологічної складової власного продукту, що включатиме сертифікацію і патентування розробок Delfast.

На одному заряді Delfast Ebike може подолати майже 400 км. 12 жовтня електровелосипед проїхав 367 кілометрів 37 метрів за 16 годин 34 хв на київському велотреку і встановив світовий рекорд, який відразу був зафіксований представниками Книги рекордів Гіннесса.

Електробайк володіє системою рекуперації, що дозволяє економити енергію. Вона може розсіюватися на резисторах при гальмуванні та повертатися в мережу з урахуванням поточних параметрів.