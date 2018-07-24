Український співак Глобін випав з четвертого поверху в Одесі: опубліковане фото

Український співак Ярослав Глобін за невідомих обставин випав з четвертого поверху в Одесі, через що отримав серйозні пошкодження і був госпіталізований до лікарні.

Про інцидент повідомили близькі Ярослава, передають "Факти". Поліція з'ясовує обставини події.

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Наразі, виконавець у важкому стані перебуває у реанімації міської клінічної лікарні № 1. Як розповідають родичі співака, у нього численні переломи нижніх кінцівок, таза і ребер.

Ярик впав з балкону четвертого поверху. Як конкретно і що сталося, ми поки не знаємо. У лікарні його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі роблять все для порятунку його життя. Вони кажуть, що стан Ярослава дуже важкий,

– розповіли близькі Глобіна.

Також, інцидент з падінням співака підтвердили і у поліції, додавши, що на даний час з'ясовуються всі обставини події.



Співака Ярослава Глобіна госпіталізували після падіння 4 поверху в Одесі

Дивіться кліп Ярослава Глобіна: