Український співак пояснив, чому хоче представляти на Євробаченні-2018 Білорусь

Український поп-виконавець Микита Алексєєв (Alekseev), який часто виступає у Росії, подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від Білорусі.

ALEKSEEV пояснив своє бажання представляти на пісенному конкурсі Євробачення-2018 Білорусь у коментарі "Обозревателю".

"Ми часто виступаємо у Білорусі. Тут знають і люблять мою музику. Минулого року були концерти в Мінську, Гомелі, Барановичах та інших містах. Також приємно було виступити на відкритті фестивалю "Слов'янський базар – 2017" у Вітебську", – розповів Микита Алексєєв.

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Він додав, що спершу подавався на Національний відбір Євробачення-2018 в Україні, але згодом відкликав свою заявку. За словами ALEKSEEV, він себе також вважає і білоруським співаком, оскільки активно гастролює у Білорусі.

Знаю, що мої пісні звучать тут (у Білорусі, – "24"), регулярно отримую запрошення в ефіри різних радіостанцій і телеканалів, а на будь-якому збірному концерті публіка вітає дуже тепло. Мої шанувальники – одна велика країна,

– зазначив виконавець.

Сингл "Forever" англійською мовою співак виконає вже на першому етапі Національного відбору у Мінську.

Alekseev подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від Білорусі – відео