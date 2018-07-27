Український стартап "злетів" на Kickstarter
Український стартап Pleatpack design за сім годин зібрав на Kickstarter потрібну суму у розмірі 8500 тисяч доларів.
Про це пише AIN.
Pleatpack – це міський наплічник, місткість якого можна регулювати з 6 до 26,7 літрів.
Також він оснащений захистом від крадіжки завдяки вшитим магнітам та зроблений з тканини з водовідштовхувальним просоченням 600D.
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Наплічники відправлять замовникам уже в грудні 2018-го.
Раніше Pleatpack design вже виходив на Kickstarter з наплічником і зібрав 19 тисяч доларів. Втім, кампанію скасували, а всі залучені кошти списали з рахунку проекту. Проблема виявилася в американському партнері Pleatpack design, який запустив дві кампанії від однієї особи, чого робити не можна.
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