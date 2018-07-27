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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український стартап "злетів" на Kickstarter

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Pleatpack design
Pleatpack design

Український стартап Pleatpack design за сім годин зібрав на Kickstarter потрібну суму у розмірі 8500 тисяч доларів.

Про це пише AIN.

Pleatpack – це міський наплічник, місткість якого можна регулювати з 6 до 26,7 літрів.

Також він оснащений захистом від крадіжки завдяки вшитим магнітам та зроблений з тканини з водовідштовхувальним просоченням 600D.

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Наплічники відправлять замовникам уже в грудні 2018-го.

Раніше Pleatpack design вже виходив на Kickstarter з наплічником і зібрав 19 тисяч доларів. Втім, кампанію скасували, а всі залучені кошти списали з рахунку проекту. Проблема виявилася в американському партнері Pleatpack design, який запустив дві кампанії від однієї особи, чого робити не можна.

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Теги: Ґаджети Техно
Джерело: 24 Канал
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