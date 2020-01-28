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      Український студент створив унікальний пристрій для незрячих: фото, відео

      Зроблено в Україні 173 Читать новость на русском

      Український студент-першокурсник Дмитро Лопушанський винайшов пристрій HelpyEyes, який допомагає незрячим людям "побачити" світ. Хлопець створив кілька прототипів пристрою, кожен з яких тестували люди з вадами зору. Про те, як хлопцю вдалось полегшити життя незрячим – читайте далі.

      Що відомо про студента-винахідника

      17-річний львів'янин Дмитро Лопушанський – студент-першокурсник, який багато вчиться і любить подорожувати. Однак типовим юнаком його назвати важко. Дмитро вже встиг заявити про себе як про талановитого винахідника та отримати кілька престижних нагород.

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      Хлопець з дитинства захоплювався конструкторами, робототехнікою та мав схильність до точних наук. У 13 років пішов на IT-курси для підлітків, де навчився створювати веб-сайти. На цьому і заробив перші гроші, отримуючи замовлення від знайомих. Дмитро захотів пов'язати своє професійне майбутнє з інформаційними технологіями, продовжував вивчати мови програмування. Паралельно вступив до Малої академії наук.

      Дмитро Лопушанський
      Дмитро Лопушанський

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      Чат-бот Newskit / колаж 24 каналу

      Створення пристрою для незрячих

      Якось Дмитро, який і сам має неідеальний зір, замислився, як живуть ті, хто не бачить зовсім. Дмитро багато спілкувався із незрячими і розмірковував над тим, як його знання з електроніки та програмування можуть їм допомогти. В 11 класі вирішив сконструювати пристрій HelpyEyes, який допоможе людям із вадами зору пізнавати світ та краще орієнтуватися у просторі.

      Вони не можуть визначати колір того, що одягнули. Не знають, які штани у шафі світлі, а які темні. Це проблема,
      – пояснив винахідник Дмитро.

      винахід для незрячих
      Винахід для незрячих

      Як працює винахід

      Апарат достатньо піднести до предмета чи одягу. Після цього він одразу озвучує колір. Здається, все просто. Однак за цим ховається складний механізм: датчик на приладі передає інформацію до мікропроцесора, де відбувається пошук кольору в базі даних. У разі збігу HelpyEyes називає колір, при чому, не лише українською мовою.

      HelpyEyes визначає:

      • колір;
      • рівень освітленості;
      • відстань до перешкод.

      Дмитро створив кілька прототипів пристрою. Кожен з них випробовували незрячі. 

      винахід
      Незрячий журналіст ZAXID.NET перевірив, як працює пристрій

      Винахід приніс Дмитрові три золоті медалі на міжнародних конкурсах для молодих науковців. Зараз хлопець вивчає комп'ютерні науки в Українському католицькому університеті. Продовжує удосконалювати винахід. Зокрема, на прохання незрячих працює над зменшенням пристрою та хоче обладнати його роз'ємом для навушників. Після цього планує випустити невелику партію HelpyEyes для українського ринку.

      Цікаво: 

      Собівартість приладу близько 1500 гривень. Закордонні аналоги коштують набагато дорожче, при цьому обмежуються лише однією функцією. Тож Дмитро сподівається, що пристрій буде популярним і допоможе незрячим зробити їхнє життя легшим і яскравішим.

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      Автор: Марченко Олена
      Теги: Техно Інтернет Новини Львова Зроблено в Україні Студенти Розробки
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