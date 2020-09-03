Серед пріоритетних об'єктів для реконструкції та будівництва в країні українці назвали дороги – 49,2%.

Такі дані соціологічного опитування на пресконференції в агентстві "Інтерфакс Україна" представив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилось з 6 по 19 серпня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

У межах проведеного опитування респондентами ставилися різні запитання, які стосуються Національної програми "Велике будівництво".

64,2% українських громадян підтримують Національну програму "Велике будівництво", ініційовану Президентом Володимиром Зеленським.

89.8% респондентів підтримують, щоб держава вкладала кошти (інвестувала) в розвиток інфраструктури (будівництво/ремонт доріг, мостів, транспортних розв’язок, дитячих садочків, шкіл, лікарень, поліклінік, спортивних майданчиків, стадіонів тощо).

Серед пріоритетних об’єктів для реконструкції і будівництва у своєму населеному пункті респонденти відзначили дороги – 49,2%, лікарню (зі стаціонаром) – 35%, школу – 26,3%, дитячий садок – 21,6%, амбулаторію (поліклініку) – 13,3%, стадіони та спортмайданчики – 11,7%.

Разом з цим, 85,2% респондентів вважають, що роботи із будівництва та реконструкції об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури не варто зупиняти через епідемію (варто – 9,1%);

При цьому, загалом 72,4% респондентів вважають, що "Велике будівництво" передбачає будівництво доріг, 49,2% – будівництво шкіл, 47,1% – будівництво лікарень /поліклінік, 45,5% – будівництво дитячих садків, 36,8% – будівництво спортивних майданчиків і стадіонів.

Також респондентів просили оцінити, наскільки вони підтримують окремі ініціативи та державні програми чинної влади за шкалою від 0 (зовсім не підтримують» до 10 (повністю підтримують). Найбільше респондентів підтримують припинення вогню на Сході України (80,6% оцінюють на 9-10 балів, на 0-1 балів – 6%, баланс – +74,6%) і "Велике будівництво" (67% оцінили на 9-10 балів, на 0-1 балів – 2,8%, баланс – +64,2%).

В рамках Національної програми "Велике будівництво", за 2020 рік буде оновлено понад 6 500 км доріг загального користування, 142 шкіл, 117 дитячих садків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 амбулаторій, 122 спорткомплексів.

За даними проєкту Укравтодору "Дороги і робота", за період з травня 2020 року в компанії – учасники проєкту було працевлаштовано близько 15 000 осіб у всіх регіонах країни. У суміжних областях кількість людей, залучених до "Великого будівництва" може сягати 500 000 осіб.