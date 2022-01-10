Ще за часів, коли я навчався в школі, українська давалася мені дуже і дуже складно, адже мої батьки із Росії, і російська завжди була моєю рідною мовою.

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Мій батько – радянський офіцер, який отримав житло у 1990 році у Києві. І ми переїхали туди. Потім СРСР розпалася – ми стали громадянами України.

Свідоме рішення залишитись в Україні

Одразу хочу зазначити, що мої батьки обговорили це і ухвалили свідоме рішення не просто залишатися тут, а бути громадянами України, хоч тоді вони і не здогадувалися, що через 24 роки Росія виявиться не сусідом і братським народом, а агресором і вбивцею.

Перші 7 класів я навчався у 300-ій школі, що на Троєщині, і вона була однією із небагатьох російських шкіл. Потім я вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна.



Українську вважали необов'язковою / Фото 24 каналу

Там почалися справжні проблеми, оскільки українською я не володів, а все викладання було саме нею. Але при цьому нам, кадетам, ніколи не наголошували на важливості української мови, адже всі офіцери і викладачі були, так само як і мої батьки, вихідцями із СРСР.

Чомусь всі вважали українську такою собі необов'язковою опцією.

Думаю, ви пам'ятаєте всі роки до подій на Майдані і те, яким було ставлення до української мови. Та що тут казати, я й сам вважав, що ті, хто спілкуються солов'їною – скоріш за все,

Однак я тоді був малим і дурним. Сьогодні ж я все більше і більше розумію, наскільки важливим є питання мови, адже наші не братні сусіди використовували саме мову як зброю проти нас і нашої країни – для розпалювання ворожнечі.

Війна на Сході розпочалась з пропаганди

Якщо хтось забув, то я нагадаю, що окупація Криму, та і війна на Сході розпочинались, з пропагандистських роликів про "приниження російськомовного населення".

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Тому так, я погоджуюсь, мова – це зброя, але українська мова – це та зброя, яка має абсолютно і цілковито домінувати в нашому інформаційному та державному мовленнєвому просторі.

Тотальна русифікація дається взнаки

Саме тому, коли почався процес захисту нашої мови на рівні держави, багато хто сприйняв це дуже критично, адже ми все ж таки пострадянська країна, і тотальна русифікація, що є визнаним історичним фактом, – теж дається взнаки.

І, звичайно, не дрімають проросійські сили у парламенті, як постійно саботують всі намагання узаконити питання самоідентифікації українців.

Після голосування за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у 2019 році 51 народний депутат звернувся із поданням до Конституційного Суду, в якому попросили визнати закон "таким, що не відповідає Конституції України".



Нардепи подали закон на розгляд у Конституційний Суд / Фото 24 каналу

На це у суді сказали, що закон є абсолютно і цілковито конституційним. Зараз вже працює частина норм цього закону: сфера обслуговування, медицина, реклама – все це має бути українською мовою. І скажіть мені – чи змінилося щось на гірше?

Вивчити українську – реально

І так, я справді вважаю, що вивчити українську – реально. Я от, наприклад, ніколи не думав, що зможу говорити українською без напрягу.

Моя абсолютно російськомовна мама володіє українською, і не тому, що спеціально її вчила. А тому, що у нас працює цей самий закон, через який вся інформація, кіно, реклама, обслуговування – все це державною мовою. Ось такий приємний "побічний ефект".

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Також я особисто бачу, як багато стало україномовного контенту завдяки державним квотам на українську музику. Росіяни і деякі наші громадяни кричали, що нічого путнього з того не вийде, а у нас за цей час підростає покоління, яке пише вірші і музику саме українською.

І все це розриває український ютуб.

Треки талановитої співачки Джеррі Хейл, "Калуш" – майже 2 місяці я крутив їхні пісні на повторі:за кермом, під час тренувань чи просто вдома. Їхні кліпи мають мільйони переглядів – і, в першу чергу, саме молоді.

А ще, завдяки квотам, я дізнався і закохався у музику "Вів'єн Морт" та гурту "Один в каное", ну і, звичайно, кайфанув від нових робіт "Тартака", "ТНМК" та "Бумбоксу".

Українська посіла гідне місце у культурі

Українська займає гідне місце в нашій культурі – і це не може не тішити. Тому мене особливо тішить, що у нас, українців, нарешті, утверджується самоідентифікація.

Росіяни тягнуть свої руки до тих країн, де, як вони кажуть, живе "російськомовне населення", яке їм треба рятувати від різних міфічних бандерівців і ще когось, але насправді вони просто живуть надією відродити те, що давно померло.

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І, звичайно, хочу попросити вас про важливе, шановні українці – бережіть себе, будьте здорові, любіть українську мову і обов'язково допомагайте армії.

