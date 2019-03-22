Українці беруть участь і перемагають в Powerball – США, $ 625 млн у ці вихідні

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Джекпот Powerball – США досяг $ 625 мільйонів, тираж відбудеться у суботу, о 23:00 за північноамериканським східним часом. Жителі України можуть офіційно взяти участь в лотерейному тиражі США.

За результатами тиражу в минулу середу, виграшними номерами стали 10, 14, 50, 53, 63 і куля "Павербол" під номером 21. Жоден з учасників тиражу не вгадав всю виграшну комбінацію цілком.

Проте учасниця з України вгадала частково комбінацію виграшних номерів і виграла 50,000 доларів за результатами вчорашнього тиражу! Подробиці історії нової переможниці скоро на сайті TheLotter!

Представник TheLotter Адріан Коореманс розповідає: "В американських лотереях бере участь весь світ, коли джекпоти досягають такого рівня, і суми по-справжньому надзвичайні. І пам'ятайте, що на кону не тільки джекпот, призів набагато більше. Так, за результатами минулого тиражу в середу 20 березня одна з наших учасниць з України стала щасливою власницею третього призу в розмірі $ 50000!".

Коореманс продовжує: "В останні місяці наша популярність в ЗМІ злетіла до небувалих висот. Повідомлення про theLotter з'явилися в таких великих медіа як CNN, NBC і BBC Radio. Думаю, їх інтерес викликаний довірою, яку надають нам наші клієнти. Ми дійсно фізично купуємо паперові лотерейні квитки в США, а не просто приймаємо ставки, як деякі інші компанії. Ми діємо за правилами".

"Наприклад, правила US Powerball свідчать, що для участі в лотереї не обов'язково бути громадянином або резидентом США, але для отримання призу квиток повинен перебувати в США. Тому ми зберігаємо квитки клієнтів в сейфі в безпечному місці на території США і відправляємо клієнтам скан-копії, що засвідчують їх право власності. Потім переможці відправляються в США, щоб особисто отримати свій джекпот".

Взяти участь в тиражі Powerball з призом $ 625 мільйонів можна тут.