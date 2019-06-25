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      Українці можуть виграти 175,4 мільйона євро в знаменитій італійській лотереї

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      Українці можуть виграти 175,4 мільйона євро в знаменитій італійській лотереї

      За результатами минулого суботнього тиражу SuperEnalotto, виграшними номерами стали 35, 39, 41, 69, 70, 74 і додаткова куля під номером 89.

      Від рекордного джекпоту цей приз відокремлює всього нічого – за попередніми оцінками SuperEnalotto досягне рекордної позначки вже до кінця цього тижня, якщо приз не виграють сьогодні ввечері!

      Квиток на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон, але найбільше пощастило Мадонні.

      Італійська лотерея SuperEnalotto цього тижня розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь в грі.

      SuperEnalotto – найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу у всьому світі. Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

      На даний момент сума джекпоту SuperEnalotto становить 175 400 000 євро, і ви можете виграти цей приголомшливий приз з будь-якої країни світу, заповнивши лотерейний квиток онлайн на сайті TheLotter.com.

      Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто – зареєструйтеся на сайті theLotter.com і заповніть лотерейний квиток.

      Для участі в лотереї необхідно вибрати шість номерів з діапазону від 1 до 90. Бонусний номер ("Джоллі Болл") не вибирається гравцями і потрібен тільки для виграшу другого призу. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка в вашому особистому кабінеті.

      Мешканці України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі. Лотерея проводить три щотижневих розіграші – по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося всього кілька годин.

      Переможці в "SuperEnalotto" на theLotter.com

      Учасник theLotter.com – Д.С. з Румунії виграв третій приз у лотереї SuperEnalotto – € 56,000. У вересні 2011 року цей учасник оформив передплату на лотерею. Д.С. дізнався про свої виграші, отримавши лист від системи автоматичних повідомлень, слідом за листом з переможцем безпосередньо зв'язалася служба підтримки клієнтів, щоб повідомити йому приголомшливу новину про великий виграш.

      Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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      Теги: Новини України Гроші
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