Українці можуть виграти 750 мільйонів доларів у лотереї Powerball

Джекпот Мега Мільйонів був зірваний за результатами тиражу в минулий вівторок, півтора мільярда доларів дісталися одному єдиному переможцю.

Особистість щасливця поки не розкривається, але весь світ вже передчуває нову можливість заробити мільярд.

Джекпот Powerball – США досяг $ 750 мільйонів, тираж відбудеться в найближчу суботу 27 жовтня, о 23:00 за північноамериканським східним часом.

Громадяни України, нарівні з резидентами США, можуть взяти участь у тиражі

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Після серії акумуляцій головний приз лотереї досяг $ 750 мільйонів, що на сьогоднішній день є найбільшим лотерейним джекпотом в світі.

"Все більше людей поспішають в спеціалізовані магазини, щоб придбати лотерейні квитки, коли призовий фонд перевищує позначку в $ 300 мільйонів", – заявив Джефф Ленард, представник прес-служби Національної асоціації магазинів загальнодоступних товарів, які розпродають приблизно дві третини всіх національних лотерейних квитків.

З ростом лотерейного джекпоту зростає й інтерес до участі в лотереї. За оцінками експертів, якщо приз не буде зірваний в суботу, вже на наступному тижні він може дійти до мільярда!



9 січня 2016 р магазин в Хоуторне, Каліфорнія. Бажаючі зірвати рекордний джекпот лотереї Пауербол в $ 1,5 мільярда чекають своєї черги, щоб купити квиток на удачу.

Згідно з правилами лотереї США, брати участь в тиражах можуть не тільки резиденти США, але і жителі інших країн, в тому числі і туристи, за умови дотримання правил придбання та зберігання лотерейного квитка.

Так, правила говорять, що нерезиденти, в тому числі і громадяни України, не можуть в'їжджати на територію США, так само як і залишати її, з лотерейним квитком. Проте, українці мають право брати участь в лотереї США, тобто, можуть купувати квитки і забирати виграші, за умови, що квиток був придбаний законно на території США і не вивозився за її межі.

Таким чином, громадянин України може приїхати в США, купити квиток і дочекатися результатів тиражу, або взяти участь в тиражі онлайн через перевірений лотерейний сервіс theLotter.com.

Компанія TheLotter успішно працює на ринку лотерейних послуг вже протягом більше 15 років, набуває для своїх клієнтів з усього світу офіційні квитки найбільших лотерей США і Європи. За свої послуги сайт стягує невелику комісію з кожного квитка, в той час як клієнти мають можливість побачити скан свого квитка з обраною комбінацією чисел ще до початку проведення тиражу. TheLotter.com не стягує комісії з виграшів, але надає повну юридичну підтримку при отриманні виграшу від Національної лотереї.

Брати участь в тиражі лотереї США може кожен

Найвідоміший переможець на TheLotter на сьогоднішній день – М.М., курд іракського походження з Багдада, який виграв джекпот в $ 6.4 мільйона в серпні 2015 року, купивши на сайті квиток лотереї Орегон Мегабакс.

Історія переможця з Іраку набула масового освітлення в світових ЗМІ, в тому числі New York Times, Daily Mail, NBC, CNN і Associated Press.

Ви виграли в лотерею США – що далі?

Вигравши лотерейний приз через сайт TheLotter.com, переможець отримує 100% виграної суми, будь то невеликий виграш, або приз другої або першої категорії. У разі невеликих виграшів, TheLotter.com самостійно забере виграш і зарахує відповідну суму на рахунок клієнта в лічені години після оголошення результатів тиражу.

У разі великих виграшів, в тому числі при виграші джекпоту, TheLotter.com організовує клієнтам поїздку в країну проведення лотереї, де переможець самостійно забере свій виграш, при повній юридичній та організаційній підтримці представників TheLotter.com.