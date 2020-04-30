Українці можуть зірвати 200 мільйонів доларів в "Мега Мільйони" в п'ятницю

13, 19, 53, 54, 63 і "Мегабол" 17. Ці номери могли відразу перетворити одного любителя лотерей в мультимільйонера... Але їх нікому не вдалося вгадати.

Тому перший приз популярної американської лотереї "Мега Мільйони" (Mega Millions) знову акумулював, і в найближчу п'ятницю, 1 травня складе вже 200 млн доларів.

Як грати в лотереї онлайн

Грати онлайн в Мега Мільйони вкрай просто – вам треба лише зареєструватися на сайті theLotter, перейти на сторінку лотереї Mega Millions, і вибрати ваші номери. Місцеві представники сервісу в США куплять від вашого імені офіційний лотерейний білет. Ця послуга оплачується за рахунок невеликої націнки до вартості білета. У разі виграшу весь приз (після вирахування податків) належить вам.

Це працює?

На всі 100%! Сервіс theLotter.com знаходиться на ринку вже майже 20 років, і за цей час виплатив своїм гравцям майже $ 100 мільйонів в призах. Серед переможців є і гравці з України, що стали мільйонерами з Mega Millions. У вересні 2017 року Наталія виграла мільйонний другий приз лотереї. До речі, це не єдиний раз, коли їй вдалося виграти по-великому: восени 2019 року вона взяла джекпот мексиканської лото Чіспасо.

Не тільки для американців

Хоча "Мега мільйони" – американська лотерея, в ній можуть брати участь жителі будь-якої країни світу. Громадяни України можуть купити білет онлайн за допомогою сайту theLotter.com. Користувачі сайту неодноразово вигравали в лотерею величезні призи.

Один з найбільших виграшів на сайті Thelotter.com належить М. з Іраку. М. вперше взяв участь в лотереях США і Європи на theLotter за три місяці до виграшу. "Це був справжній шок. Спочатку я подумав, що це якийсь жарт. В той момент я перебував за кермом, їхав в банк, і тут мені телефонує дівчина на ім'я Крістін, яка говорить, що я зірвав джек-пот! Я був у шоці. Звичайно я підозрював, що виграв щось, але й гадки не мав, що мова йде про джек-пот".

Для участі в лотереї потрібно перейти на сторінку лотереї Мега Мільйони і вибрати ваші номери. Після того, як ви підтвердите ваше замовлення, представники сайту придбають від вашого імені лотерейний білет. Результати з'являться на сайті незадовго після проведення тиражу. У разі виграшу ви також отримаєте сповіщення електронною поштою або по SMS.