Українці не літають

Пасажиропотік через аеропорт "Бориспіль" впав на 16%.

Авіаперевезення падають. Скорочення пасажиропотоку через столичний аеропорт "Бориспіль" від початку року склало 16%, а загальна кількість рейсів зменшилася на 6%. Пише "Комерсант". Скорочення авіаперевезень в Україні відбувається на тлі загальносвітового падіння. Статистика свідчить, пасажиропотік зменшився у більшості світових аеропортів, у середньому на 5-6%. Зауважимо, падіння кількості готових подорожувати повітряним транспортом, відчувають на собі і найбільші авіаперевізники - "Аеросвіт" і МАУ. За даними комерсанту, послугами "Аеросвіту" від початку року скористалося на 15% менше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року. Схожа ситуація і у конкурентів. Експерти прогнозують, що відновлення пасажиропотоку в Україні не слід очікувати раніше наступного року.