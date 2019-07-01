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      Українці почали частіше хворіти через кондиціонери: як цього уникнути

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      Аномальна спека повернулася в Україну, синоптики прогнозують, що подекуди температура підніметься до 35 градусів тепла і навіть вище. Тож українці все частіше почали використовувати кондиціонери, а відтак наражати своє здоров'я на небезпеку. Журналісти 24 каналу поцікавилась у лікарів, як уберегти себе ховаючись від спеки під кондиціонером.

      Юрист Лаврентій Царук вже місяць на лікарняному. Його бажання охолонути призвело до серйозних проблем.

      Читайте також: Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради

      Він сказав, що спершу увімкнув кондиціонер у машині та надихався холодним повітрям. Того ж дня в нього почався кашель. 

      Я не звернув на це уваги, пішов в офіс, там ще подихав кондиціонером і ось результат у довідці: пневмонія, дихальна недостатність другого ступеню,
      – наголосив Лаврентій Царук.

      На думку лікарів, саме переохолодження – головна причина всіх літніх застуд. Адже різкий перепад температури негативно впливає на здоров'я людини. Як наслідок – запалення м'язів, гайморити, фарингіти та ще чималий список захворювань

      Як користуватися кондиціонером, щоб не хворіти?

      1. Правильна температура. Не допускайте різкого перепаду температур між приміщенням та вулицею. Різниця температур не повинна перевищувати 8-10 градусів, а оптимальним варіантом є охолодження повітря в приміщенні на 3-5 градусів.


      Не допускайте різкого перепаду температур між приміщенням та вулицею

      2. Очищення кондиціонеру. Кондиціонер є відмінним середовищем для скупчення бактерій і побутового пилу. Від цього необхідно позбавлятися, ви можете почистити фільтр самостійно, його панелі легко виймаються. Робити це слід раз на два місяці, а от по допомогу спеціалістів потрібно звертатися раз на пів року, аби ті провели вже повну чистку системи.

      При відсутності провітрювань та пластикових вікнах, у кондиціонер можуть потрапляти віруси та бактерії від людини, яка вже хвора прийшла до приміщення. І вони будуть циркулювати повітрям серед інших, заражаючи їх,
      – наголосила сімейна лікарка Аліна Сенатова.

      3. Регулярне провітрювання. Використовуючи кондиціонер, ми закриваємо всі двері та вікна, а відтак свіже повітря не надходить до приміщення. Тому час від часу потрібно вимикати пристрій та відкривати вікна.

      4. Зволоження повітря. Кондиціонер, як і обігрівач, сушить повітря, тому придбайте зволожувач повітря або (особливо в спекотні дні) вішайте на вікно чи дверцята шафи вологий рушник. Пийте більше рідини.

      Зволожувач повітря
      Зволожувач повітря

      Якщо вам не байдуже ваше здоров'я – купуйте лише якісні системи кондиціювання, здатні регулювати вологість повітря. Не економте на власному здоров'ї, адже наслідки обійдуться вам набагато дорожче. 

      Дивіться відео: чим небезпечний кондиціонер та як від цього вберегтись

       

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 канал
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