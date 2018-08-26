Українці представили оригінальний рюкзак з анімацією

Українська команда вивела на Kickstarter (сайт для фінансування творчих проектів) рюкзак PIX. Фішка наплічника в тому, що він має анімовану передню сторону.

Про це повідомляє AIN.UA.

За перший день команда зібрала 45% від потрібної суми – понад 15 000 доларів.

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Власники такого оригінального наплічника зможуть виводити на його передню сторону картинки і анімації на свій вибір. Для цього потрібно завантажити спеціальний додаток (доступно на iOS і Android) і вибрати відповідне зображення або створити своє.

Об'єм наплічника – 27 літрів

Разом із рюкзаком йде контролер. Його прикріплюють на кермо велосипеда і він виводить на спинку рюкзака поворотники і стопи – це відбувається у реальному часі. Така функція має підвищити безпеку велосипедистів на дорозі.

Об'єм наплічника – 27 літрів. Він захищений від ударів і вологи. Всередині є відділення для паперів, шнурів, блокнота, а також пенал, брелок для ключів і відділення для пляшки із водою. Відсік для ноутбука, планшета і цінних речей винесено за спинку рюкзака.

Команда планує зібрати на Kickstarter як мінімум 35 000 доларів. Роздрібна вартість наплічника складе 260 доларів (7 тисяч гривень). Рюкзак буде продаватися в чотирьох кольорах: сірому, рожевому, блакитному і жовтому.

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