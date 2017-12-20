Українці розповіли, що будуть пити на Новий рік
16:48, сьогодні 471 Читать новость на русском
Міжнародна маркетингова група провела опитування серед жителів різних міст країни та з'ясувала, які міцні напої оберуть до новорічного столу українці.
За результатами інтерв'ю 76% респондентів віддали перевагу вітчизняному алкоголю замість імпортного.
Так, кращою горілкою до новорічного столу більшість українців назвали "Хортиця".
Серед коньячних брендів найбільша кількість респондентів вважають за краще Shustoff. Улюбленим же шампанським українців стала Oreanda.
В цілому, споживач показав високу довіру до міцних напоїв відомих брендів.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
У Раді хочуть прирівняти свої зарплати до міністерських: депутати зароблятимуть удвічі більше10 жовтня , 19:30
Дивіться "Вєсті Кремля". Сповідь Путіна. "Зоряні війни" по-російськисьогодні , 20:06
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00