Українці розповіли, що будуть пити на Новий рік

16:48, 471 Читать новость на русском



Новорічний стіл

Міжнародна маркетингова група провела опитування серед жителів різних міст країни та з'ясувала, які міцні напої оберуть до новорічного столу українці. За результатами інтерв'ю 76% респондентів віддали перевагу вітчизняному алкоголю замість імпортного. Так, кращою горілкою до новорічного столу більшість українців назвали "Хортиця". Серед коньячних брендів найбільша кількість респондентів вважають за краще Shustoff. Улюбленим же шампанським українців стала Oreanda. В цілому, споживач показав високу довіру до міцних напоїв відомих брендів.

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