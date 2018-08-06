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ВИБУХ У БОЛОНЬЇ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Українці розробили додаток знайомств для християн

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Додаток знайомств для християн
Додаток знайомств для християн / Фото з відкритих джерел

Активісти громадської організації "Територія відповідальності" створили мобільний додаток для знайомства Eden. Він призначений лише для християн.

Про це пише видання mc.today.

Як розповіли розробники, ідея створення такого сервісу з'явилася після дослідження, яку показало, що такий додаток має попит.

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"Мільйони християн з усього світу хочуть знайомиться і створювати сім'ї, а інтернет – найзручніший спосіб для цього", – розповів співавтор програми Олександр Вовк.

Додаток знайомств для християн

Додаток пропонує вказати конфесію 

Організатори обіцяють, що сервіс буде безкоштовним. Під час реєстрації користувачу потрібно вказати стать, зріст, дату народження і місто проживання. При цьому профілі своєї статі не доступні для перегляду.

Наразі Eden працює в Україні, Білорусі та США. Його завантажили 4,5 тисячі користувачів. Додаток доступний для пристроїв на Android та iOS.

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Теги: Техно Інтернет Додатки
Джерело: 24 Канал
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