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      Українці отримуватимуть виплати на поховання рідних швидше

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      В Україні автоматизували перевірку даних про померлих людей / thedigital.gov.ua

      В Україні запрацювала автоматична взаємодія між базами Міністерства юстиції та Пенсійного фонду. Це дасть можливість своєчасно надавати соціальну допомогу на поховання померлих та припиняти виплату їм пенсії.

      Інформація про смерть людини автоматично надходитиме в Пенсійний фонд, повідомили на фейсбуці Міністерства цифрової трансформації. 

      Читайте також: Пенсії, субсидії та пільги перевірять: Рада ухвалила законопроєкт

      Що забезпечить взаємодія Мін’юсту та Пенсійного фонду ​

      • Людина оперативно отримуватиме виплату на поховання рідних.
      • Держава контролюватиме виплату коштів і уникнення неправомірних виплат.
      • Нова взаємодія унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей.
      • Обмін даними матиме високий рівень захищеності завдяки підписанню електронною печаткою та шифруванню всіх даних, що передаються та іншими заходами контролю.

      Донедавна процес передачі даних відбувався вручну.
      Інформація до Пенсійного Фонду передавалася протягом десяти робочих днів, були ризики суб’єктивних технічних помилок.

      Взаємодія Міністерства юстиції та Пенсійного фонду стане частиною національної системи "Трембіта".

      Що таке "Трембіта"? Це національна система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами, електронними реєстрами. Надає органам державної влади та місцевого самоврядування оперативний, безперешкодний і надійний доступ до інформації, необхідний для їхньої діяльності.

      Наразі договори на підключення до "Трембіти" підписали вже 37 державних органів.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Пенсійний фонд України Міністерство юстиції
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