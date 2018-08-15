Українці скаржаться на проблеми з роботою Facebook
15 серпня у соціальній мережі Facebook трапився масштабний збій. З проблемою зіштовхнулися користувачі по всьому світі, в тому числі в Україні.
Про це свідчать дані сайту Downdetector.
Так, користувачі скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (42%), авторизуватися (36%), або відправляти чи отримувати повідомлення (21%).
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Найбільші проблеми відбуваються у США, на Кубі, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, на південному сході Канади, в Австралії, В’єтнамі, Лаосі, Японії, Пакистані, Індії, Казахстані, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі та Чехії.
Збій у роботі Facebook
Що стосується України, то ту проблеми виникали у користувачів з Києва, Харкова, Луцька та Запоріжжя.
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