Українці створили бездротовий пристрій, що автоматично заряджає смартфон

Українська команда TechNovator розробили унікальну бездротову зарядку. Вона здатна зарядити смартфон за допомогою електромагнітних хвиль та працює в радіусі 5 метрів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Українська розробка може заряджати одночасно до 4 смартфонів. Більше того, можна налаштувати автоматичну систему зарядки, тобто коли на телефоні буде, наприклад 30%, пристрій сам почне заряджати гаджет. Для цього попередньо потрібно встановити додаток на телефоні, який буде слідкувати за станом батареї.

Зарядний пристрій складається з передавача і приймача. При цьому телефон необхідно помістити в спеціальний чохол.

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