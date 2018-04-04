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Українці створили найточніший 3D сканер у світі

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Українці створили найточніший 3D сканер у світі
Українці створили найточніший 3D сканер у світі / Фото з відкритих джерел

Український стартап D3Ds Lab створили проект настільного 3D сканера. Розробники переконані, що їхній прилад найточніший у світі.

Про це пише hromadske.ua.

Новий сканер вже запустили на краудфандінговій платформі Kickstarter.

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Більшість сканерів працюють на оптичній системі, яка має численні похибки при скануванні. При цьому розробка українців сканує модель частинами. Особливість пристрою – рухома конструкція, саме завдяки цьому сканер може максимально точно відобразити об'єкт - 0,05 мм в глибину, 0,01 мм по вертикалі і 005 мм по горизонталі.

Розробка D3Ds Lab оснащена 5-Мп камерою і оптикою з фокусною відстанню 40 мм.

Розробники наголошують, їхній сканер дуже простий у роботі – потрібно тільки вказати приблизні розміри об'єкта, який необхідно відсканувати.

В автоматичному режимі сканер може відобразити предмети розміром до 300х330 мм. А без використання рухомого конструкції сканер зможе відобразити об'єкт розміром 370х300х350 мм.

Вартість базової моделі сканера становить 1500 доларів. На Kickstarter компанії вже вдалося зібрати майже 8 тисяч доларів.

3D сканер від стартапу D3Ds Lab

Що таке краудфандінгова платформа? Це таке собі громадське фінансування, люди добровільно об'єднують свої гроші чи інші ресурси аби підтримати зусилля інших людей або організацій.

Теги: Розробки Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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