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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Українці в полоні

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      Власник судна "Аріана" домовився з піратами про суму викупу за український екіпаж.

      Про це повідомила прес-служба омбудсмена Ніни Карпачової. Водночас про яку саме суму викупу йдеться - не уточнюють. Відомо, що раніше корсари просили за звільнення судна 10 мільйонів доларів.На борту "Аріани", яка потрапила до рук піратів ще 2 травня - 24 українці, жителі Одеської та Миколаївської областей. Екіпаж перевозив сою з Бразилії до Ірану.
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України
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      Новини за 9 вересня 2009
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