Українці в полоні

Власник судна "Аріана" домовився з піратами про суму викупу за український екіпаж.

Про це повідомила прес-служба омбудсмена Ніни Карпачової. Водночас про яку саме суму викупу йдеться - не уточнюють. Відомо, що раніше корсари просили за звільнення судна 10 мільйонів доларів.На борту "Аріани", яка потрапила до рук піратів ще 2 травня - 24 українці, жителі Одеської та Миколаївської областей. Екіпаж перевозив сою з Бразилії до Ірану.